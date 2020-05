Stasera in tv – L’Assedio, le anticipazioni del 6 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 6 maggio, con una nuova puntata de “L’Assedio, speciale condotto da Daria Bignardi: ecco le anticipazioni di oggi

Questa sera, mercoledì 6 maggio, appuntamento da non perdere con una nuova puntata di “L’Assedio“, uno speciale condotto da Daria Bignardi “Così Soli” a partire dalle 23:.05. Si inizierà dalle parole di Roberta Caprini, titolare di un’impresa funebre di Bergamo: “Io lavoro con la morte. È una cosa che non mi ha mai fatto paura, lo facevano i miei bisnonni, poi i miei nonni, i miei genitori e ora io. Ci chiamavano i “ciapamort”. Si parlerà di queste ultime settimane davvero incredibile con la città di Bergamo, tra le più colpite dal Coronavirus. Una storia davvero emozionante girata da Valentina Monti e Alessio Valori.

LEGGI ANCHE >>> Daria Bignardi, chi è il nuovo amore dopo la separazione da Sofri

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – L’Assedio, le curiosità

Sarà davvero uno speciale con Daria Bignardi, che avrà in collegamento lo scrittore Sandro Veronesi, la fotoreporter Letizia Battaglia, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e l’autrice e illustratrice Zuzu. Si metterà in primo piano i vari argomneti che riguardano tutti noi da vicino. Così Soli è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia, un programma di Daria Bignardi e Giovanni Robertini con la collaborazione di Silvia Righini e Chiara Schiaffino.