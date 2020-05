Stasera in tv fiction – La Compagnia Del Cigno: cast, trama puntate 3 e 4

La Compagnia Del Cigno, fiction Rai, narra la storia di alcuni adolescenti che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi: cast e trama dei primi due episodi, in onda oggi 6 Maggio

Sette ragazzi speciali, tra i 15 e i 18 anni, che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e la loro amicizia che attraverso la musica finisce per renderli qualcosa di unico. Questa la trama della fiction Rai a Compagnia Del Cigno, formata da 12 episodi e trasmessa in prima visione assoluta da Rai 1 dal 7 gennaio 2019. Data l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, la rete ripropone questa serie tv di successo su Rai 2 a partire dalle ore 21. 20. Scopriamo insieme la trama degli episodi in onda stasera in televisione.

Leggi anche –> Stasera in tv | Tu Sì Que Vales 2019: Belen in lacrime e gaffe della Ferilli

Dietro la musica

I ragazzi della Compagnia del Cigno inizialmente suonano ognuno per proprio conto, ma saranno costretti a esercitarsi insieme dal maestro Luca Marioni, il bastardo. Uomo imperscrutabile, il direttore d’orchestra Marioni noterà il talento di Matteo, adolescente giunto a metà anno al Conservatorio e che dietro alla propria riservatezza nasconde un trauma interiore molto profondo.

Episodio 3, Il primo concerto

Alcuni studenti del Conservatorio vengono a sapere da Marioni che il celebre Maestro d’orchestra, Ruggero Fiore, giungerà a Milano per dirigerli. Il bastardo assegna le esibizioni soliste a Domenico e Barbara in coppia al pianoforte e a Sara e Matteo al violino. La predilezione di Marioni per Matteo non sfugge a Nathan, primo violino dell’orchestra, che invidioso delle attenzioni del suo mentore verso il nuovo arrivato dirà al rivale che presto Marioni si stancherà di lui.

Il maestro esorta tutti i ragazzi a dedicarsi solamente alla musica in modo da fare buona impressione sul prestigioso ospite. Soprattutto si rivolge a Barbara, che frequenta il Conservatorio parallelamente al Liceo Classico. La ragazza acconsentirà alla richiesta, ma cercherà di portare avanti comunque entrambi i suoi impegni. Presto la situazione inizierà a sfuggirle di mano ottenendo come risultato di essere esclusa dal concerto. Marioni, infatti, si renderà conto che Barbara non si è esercitata abbastanza, smascherando la sua bugia.

Mentre sta facendo jogging, Marioni in un flashback rivive il momento in cui sua figlia venne investita dall’auto guidata da Marco, persona che brama ardentemente di uccidere.

Il direttore d’orchestra, inoltre, incontrerà Giacomo in evidente stato confusionale e cercherà di aiutarlo, ma il padre del ragazzo darà all’insegnante la responsabilità del crollo nervoso del figlio.

Episodio 4. La scelta di Barbara

Il padre di Giacomo fa emettere una misura restrittiva nei confronti di Marioni.

Robbo porta Chiara ad assistere alle prove e il direttore d’orchestra lo minaccia di cacciarlo se abbandonerà il teatro per riaccompagnarla a casa. Si occuperà della bambina Sara che si dimostrerà un’ottima consigliera per la piccola.

Cacciata dalle prove e dal concerto, per non confessare alla madre l’accaduto Barbara gira da sola per le vie della città.

Il suo girovagare la porterà a fare due brutte esperienze. Vedrà il suo amato Domenico al parco con la sua fidanzata e incontrerà un suo professore del liceo.

La gravità dell’episodio si deve alla scelta di sua madre di permetterle di saltare le lezioni a scuola per esercitarsi in vista del concerto. Il professore del liceo si renderà conto, quindi, che l’alunna non è davvero ammalata.

A complicare ulteriormente la situazione ci si metterà Matteo che farà una sorpresa a Barbara, portandole a casa tutti i membri della Compagnia Del Cigno. Barbara, però, non ha ancora detto a sua madre di essere stata esclusa dal concerto.

Irene scopre che Marioni ha avviato una conoscenza via chat con Marco, sotto falso nome. La moglie del direttore d’orchestra gli chiede di abbandonare un inganno che rischia di diventare molto pericoloso. Nel frattempo Marco risponde a “Claudia” (alias Marioni) accettando di incontrarla.

La Compagnia del Cigno, cast completo

Alessio Boni (Luca Marioni, Il Bastardo)

Anna Valle (Irene Valeri)

Leonardo Mazzarotto (Matteo Mercanti)

Fotinì Peluso (Barbara)

Emanuele Misuraca (Domenico Abbate)

Hildegard De Stefano (Sara Loffredi)

Chiara Pia Aurora (Sofia Potente)

Ario Nikolaus Sgroi (Roberto Turchi, Robbo)

Francesco Tozzi (Rosario Cantini)

Alessandro Roja (Daniele, zio di Matteo)

Carlotta Natoli (Vittoria, madre di Barbara)

Francesca Cavallin (Miriam, madre di Robbo)

Stefano Dionisi (Antonio Mercanti)

Claudia Potenza (Nico, madre di Sofia)

Fabrizio Ferracane (Vincenzo, padre di Domenico)

Rocco Tanica (Professor Guido Sestrieri)

Michele Bravi (Giacomo, guest star)

Marco Bocci (Ruggero Fiore, guest star)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI