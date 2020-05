Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi 6 Maggio

Chi l’ha Visto? oggi, 6 Maggio, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose e su casi di omicidio rimasti irrisolti: tutte le anticipazioni

Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose.

La corsa contro il tempo di Federica Sciarelli e della redazione del suo programma ha spesso dato una mano alle Forze dell’Ordine e permesso a persone scomparse di tornate sane e salve e a casa. Altre volte, invece, nonostante le prove raccolte, anche lo show è arrivato troppo tardi.

Vediamo insieme di seguito tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera.

Chi l’ha Visto? torna sul caso Orlandi

Federica Sciarelli ospiterà oggi a Chi l’ha visto il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro.

L’uomo racconterà come la famiglia sia rimasta delusa dall’ennesima archiviazione del caso. Emanuela Orlandi, figlia di un commesso della Prefettura della casa pontificia, scomparve nel 1983 all’età di 15 anni. Nonostante il passare del tempo, che ha portato a un netto miglioramento nelle tecniche investigative grazie alle nuove tecnologie, il fatto di cronaca che finì per coinvolgere sia lo Stato Vaticano che lo Stato Italiano rimane tutt’oggi uno dei più misteriosi eventi di cronaca della storia italiana. Il corpo della ragazza non è stato mai ritrovato e, a oggi, non è stata data alcuna risposta alla famiglia su ciò che accade a Emanuela quel fatale 22 giugno 1983.

Nello stesso periodo, il 7 maggio 1983, scomparve anche un’altra adolescente nella Capitale, Mirella Gregori, e come Emanuela la ragazza non venne mai più ritrovata.

Il caso di Arianna Flagiello

Nella scorsa puntata un telespettatore ha segnalato alla redazione della trasmissione di aver assistito a una lite fra Arianna Flagiello e il suo compagno, litigio nel quale avrebbe visto l’uomo picchiare la compagna.

Arianna Flagiello morì a Napoli il 19 agosto del 2015.

La giovane si era gettata dal quarto piano del palazzo in cui abitava. Il compagno, Mario Perrotta, è accusato di maltrattamenti e istigazione al suicidio e il Pm ha chiesto per lui il massimo della pena. La sentenza prevista per marzo è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Coronavirus.

L’appello di Alice, accolto da Chi l’ha Visto?

