Stasera in tv – Aspirante vedovo: trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 6 maggio, con il film Aspirante vedovo: ecco la trama e il cast della pellicola

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 6 maggio, in prima serata su Nove con il film Aspirante vedovo. L’imprenditore Alberto Nardi non è mai stato un grande per gli affari. Sposa, però, un’industriale benestante Susanna Almiraghi e così il loro rapporto col passare dei mesi diventa sempre ricco di polemiche. Ai due viene consigliato di divorziare, ma continuano a stare insieme, soprattutto a lei visto che dipende dal denaro della moglie. La donna viene coinvolta in un incidente mortale e così Alberto diventa miliardario soltanto per poche ore.

Il film è scritto e diretto da Massimo Venier, è un remake della pellicola Il vedovo di Dino Risi nel 1959. Distribuito nelle sale nel 2013, i protagonisti sono Fabio de Luigi e Luciana Littizzetto.

Stasera in tv – Aspirante vedovo: cast

Nel film troviamo Alessandro Besentini (l’Ale di Ale & Franz), Paolo Pierobon, Roberto Citran, Bebo Storti e Ninni Bruschetta. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 6 maggio 2020, con il film Aspirante vedovo in onda su Canale Nove.