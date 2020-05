Dopo diverso tempo, Soleil Sorge rivela i motivi della fine dell’amore con Jeremias Rodriguez. E non manca di menzionare le sue illustri sorelle.

Nei mesi scorsi la bella Soleil Sorge ha fatto parlare di sé per la rottura della storia d’amore con Jeremias Rodriguez. I due si conobbero poco più di un anno fa durante l’Isola dei Famosi.

La bellissima bionda, ex di ‘Uomini e Donne’, si trova attualmente reclusa in una sorta di prigione dorata ai Caraibi a causa della quarantena imposta in tutto il mondo per l’epidemia in corso. Non è possibile prendere un aereo per rimpatriare, se non dietro l’aiuto diretto da parte del nostro Ministero degli Esteri. Tale situazione ha portato Soleil Sorge a ricevere insulti da parte degli haters di turno. Lei però ha voluto replicare con forza dicendo quando segue. “In tanti non hanno capito che stiamo vivendo uno stato di pandemia globale. Solamente un ignorante può pensare che sia diverso essere qui oppure lì. Purtroppo, qualunque cosa si faccia, alcune persone riescono a trovare sempre un modo per giudicare o criticare qualcosa, spesso appunto, con ignoranza”.

Soleil Sorge: “Ecco perché io e Jeremias Rodriguez ci siamo lasciati2

Parole che la 26enne nata a Los Angeles ha concesso al quotidiano ‘Il Giornale’ nel corso di una intervista nel quale ha reso noto anche di avere fatto della beneficenza per l’ospedale ‘Sacco’ di Milano. “Ho deciso di impegnarmi per una causa importante, non ho tempo per le critiche”. Per quanto riguarda il suo passato sentimentale, lei parla di Jeremias Rodriguez ma anche delle sue famose sorelle, Belen e Cecilia. “Con loro due mi sono sentita molto benvoluta, mi avevano accolta molto bene. Io conoscevo in particolar modo Chechu, stare più a vicino contatto con lei mi ha fatto solo piacere e mi sono legata molti di più a lei. Abbiamo personalità molto simili”.

“Tra noi resta un bellissimo rapporto”

Ma perché con Jeremias è finita? “Non era il nostro destino stare insieme, nonostante tra noi ci fosse feeling. All’inizio tutto andava bene ed abbiamo anche convissuto. Ma con il passare del tempo finisci con il conoscere meglio una persona e capisci delle cose. Restiamo però uniti dall’amore che ci lega, c’è affetto tra di noi ed il rapporto rimane ottimo”.