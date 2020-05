Sarah Paulson, l’attrice “gemella” di Adele: parlano i fan

Chi è Sarah Paulson, l’attrice “gemella” di Adele, secondo quanto affermano i fan della cantante: carriera e curiosità, differenza di età.

Internet pensa che Adele e Sarah Paulson siano gemelle: cosa è accaduto? Ieri la cantante britannica ha compiuto 32 anni e per l’occasione ha pubblicato uno scatto su Instagram. In molti hanno notato come la nota popstar abbia nuovamente perso peso.

Già agli Oscar in molti erano rimasti di stucco nel vederla dopo una dieta che le ha permesso di perdere 30 chili, ma nell’ultimo scatto i fan hanno addirittura fatto fatica a riconoscerla. C’è anche chi l’ha scambiata per Katy Perry.

Sarah Paulson e Adele “gemelle”: cosa sapere sull’attrice

Altri fan fedelissimi di Adele pensavano che fosse la leggenda di American Horror Story Sarah Paulson invece della cantante vincitrice del Grammy Award. “Due gocce d’acqua”, ha commentato qualcuno sui social, mentre altri hanno sottolineato come l’attrice e la cantante fossero state “separate alla nascita”. In realtà, Adele è ben 14 anni più giovane dell’affermata attrice.

Sarah Paulson, classe 1974, deve gran parte del suo successo mediatico ad American Horror Story, una fortunata serie televisiva grazie alla quale si è aggiudicata due Critics’ Choice Awards e cinque candidature agli Emmy. La nota attrice di cinema e fiction ha vinto un Golden Globe nel 2017 come Miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione per American Crime Story: Il caso O.J. Simpson.