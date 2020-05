Parlando al telefono con un ragazzo autistico, Papa Francesco si è lasciato andare a una battuta decisamente infelice e che sta facendo molto discutere.

C’è da scommettere che anche Andrea sia rimasto quanto meno sorpreso dall’uscita di Papa Francesco. Il giovane, affetto da autismo, vive a Caravaggio (Bergamo) insieme alla mamma, al papà e al fratello maggiore: una famiglia molto religiosa, tanto che lui non perde mai la messa in streaming del Pontefice da Santa Marta. Andrea aveva scritto al Santo Padre, raccontando le difficoltà della vita (anche quella religiosa) al tempo del Coronavirus, che si aggiungono a quelle quotidiane di chi si trova in condizioni come la sua. Ecco cosa – e come – gli ha risposto.

L’ambiguo saluto di Papa Francesco

Papa Francesco ha deciso di inviare ad Andrea una papalina e ha poi chiamato la sua famiglia per parlare con lui, invitando tutti in Vaticano a fine emergenza Coronavirus. “È vero, in questi tempi difficili non è possibile scambiarsi un segno di pace dandosi la mano, ma chi assiste alla messa lo fa con un cenno del capo”, ha spiegato il Vescovo di Roma al ragazzo. E ha poi aggiunto: “Vi benedico tutti, voi pregate per me”.

Al che la mamma di Andrea ha preso la parola: “Grazie Santità, noi preghiamo per lei ma lei non ne ha bisogno, è già un santo”. Il Pontefice ha avuto la battuta prontissima: “Ma Dio mio, forse ci rivedremo all’inferno”. L’intento era sicuramente ironico, ma a molti quelle parole sono sembrate infelici e inopportune, visto il ruolo anche simbolico del personaggio. Il dibattito è aperto…

