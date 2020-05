Nancy Brilli confessa a Vieni da me: “Sono stata tradita”

Nancy Brilli a confessato al programma televisivo Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, di essere stata tradita molte volte, come capita a tutte le donne.

Da due giorni è ripartito il talk show condotto da Caterina Balivo, Vieni da me, con il suo format tradizionale. Come ospite oggi ha partecipato Nancy Brilli che, con il gioco della lavatrice, ha dovuto lavare i suoi ‘panni sporchi‘ in televisione. La conduttrice ha tirato fuori dal cesto una camicia col colletto sporco di rossetto e ha dato l’opportunità all’attrice di ribattere.

“Sono stata tradita molte volte, come tutte. E’ un’illusione pensare di non essere mai stata tradite. Ho avuto due matrimoni, una lunga convivenza, un grande amore e sono stata tradita mille volte“, così ha detto l’attrice. Pur non volendo dire a chi si riferisce, ha sostenuto di essere stata tradita almeno una volta in ognuna delle sue storie. Nancy Brilli ha avuto l’occasione nella terza puntata in onda di Vieni da me di parlare delle sue sofferenze: “Ho pianto tanto. Delle amiche mi hanno fatto stare male. Quelle per le amiche sono sempre lacrime d’amore“, ha poi affermato che, quando si tratta di un uomo, il tradimento lo si aspetta. Nei confronti di un’amica è, invece, molto più doloroso.

Nancy Brilli e i tradimenti degli uomini

Caterina Balivo ha iniziato la puntata di Vieni da me prendendo le distanze da tutti. Poi, ha ricevuto in collegamento Nancy Brilli, che ha parlato dei tradimenti subiti nel corso della sua vita. “Ho una quantità di corteggiatori che mi stupisce. Uno in particolare mi piaceva, ma era sposato: i mariti non sono posaceneri che si rubano dal comodino“, così ha concluso l’attrice.

