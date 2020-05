Un uomo massacra con decine e decine di coltellate la propria moglie uccisa con efferatezza. Poi delira agli occhi dei vicini di casa.

Il caso di cronaca nera avvenuto ieri in Sardegna con una moglie uccisa dal proprio marito presenta dei dettagli che raggiungono l’assurdo. La povera Marisa Pireddu è morta dopo che il suo coniuge, Giovanni Murtas, l’ha devastata con oltre 40 colpi di coltello.

L’arma usata ha una lama di 20 cm di lunghezza ed era stato lo stesso uomo a costruirsela da sé. La vicenda ha avuto luogo a Serramanna, in provincia di Cagliari. L’assassino lavorava come falegname. Dopo il delitto, Murtas ha provato anche ad uccidersi, non riuscendoci. Attualmente risulta piantonato all’ospedale ‘Brotzu’ di Cagliari. Quando la moglie è stata uccisa non c’era in casa il loro unico figlio, un giovane di 29 anni che lavora come parrucchiere. Sono sconosciuti i motivi di questo femminicidio, anche se sembra che il tutto sia avvenuto al culmine di una lite.

Moglie uccisa, il marito aveva violato più volte la quarantena: “Covid un complotto del Governo”

Alcuni vicini di casa riferiscono di avere sentito l’omicida urlare dalla finestra. “Adesso come faccio io, non posso vivere senza di te”. Cosa avvenuta con tutta probabilità con la donna morta da pochi minuti. Il killer tra l’altro ha ricevuto diversi richiami nel periodo di quarantena, che lui ha ripetutamente violato facendosi trovare in strada senza alcun motivo valido. Lui aveva anche urlato ai carabinieri di ritenere l’epidemia in corso “un complotto del Governo per tenere tutti a casa”. In precedenza non c’era comunque mai stato alcun comportamento inconsulto, nemmeno nei confronti della moglie.

