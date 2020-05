Malati di pulito, chi è Linda Dykes: età, vita e carriera

Il programma ‘Malati di pulito’ segue Linda Dykes, una donna ‘malata’ di pulizie che trasforma la sua ossessione in lavoro gestendo un’agenzia di pulizie.

Malati di pulito è un format originale di Channel4 nato in Gran Bretagna nel 2013, in onda su RealTime, con lo scopo di raccontare la storia di persone con una mania per la pulizia. Molti di loro soffrono di veri e propri disturbi ossessivi compulsivi, che li portano a pulire continuamente le loro case.

Il format del programma vede come protagoniste delle donne che hanno un’impresa di pulizia, nata dalla trasformazione della loro ossessione per il pulito in un lavoro. Malati di pulito segue Linda Dykes, originaria del Nord del Galles di 47 anni, proprietaria di un’agenzia di pulizie. Linda, madre di due ragazzi, è affetta da un disturbo ossessivo compulsivo e ritiene che, chiunque abbia questa malattia, possegga anche delle abilità speciali che potrebbero addirittura cambiare le abitudini di una nazione. Così, si unisce a persone malate di pulito come lei, per riportare allo splendore case e spazi pubblici in Gran Bretagna che ne hanno bisogno.

Linda Dykes e il disturbo ossessivo compulsivo

Linda Dykes non sopporta l’idea che qualcosa nella sua casa possa non essere immacolato: “Non riesco a dormire la notte se so che qualcosa nella casa non è immacolato. A volte mi sveglio alle 5:30 di mattina e inizio a lucidare e pulire i rubinetti e i bicchieri. E’ iniziato tutto quando ero nella mia cameratta da bambina e iniziavo a pulire mentre tutti erano a letto“. L’ossessione della donna, almeno, si è trasformata in un lavoro.

