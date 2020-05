Fabrizio Corona figlio | la clip con Carlos in strada | “La mia vita” VIDEO

Un video di Fabrizio Corona col figlio fa impazzire tutti gli ammiratori dell’ex re dei fotografi. Le immagini sono davvero significative.

Post un video a sorpresa, Fabrizio Corona. E diverso da tanti altri contenuti messi a disposizione dei suoi tanti followers. La particolarità è data infatti dalla presenza nell’inquadratura di suo figlio Carlos.

L’ex re dei paparazzi ed il giovane avuto dalla sua lunga relazione passata con Nina Moric – 17 anni – si trovano da soli, abbracciati l’uno all’altro, mentre camminano per una strada deserta a causa della quarantena. Alla breve clip, Fabrizio Corona scrive anche poche ma significative parole, dense di un profondo significato. “MIO FIGLIO, IL MIO MIGLIORE AMICO, LA MIA VITA.❤️”. Il 47enne siciliano non ha mai fatto mistero di ritenere il suo Carlos il motivo più alto per il quale vivere. Ed il giovane, che tra pochi mesi diventerà maggiorenne (compirà i 18 anni il prossimo 8 agosto, n.d.r.) ha fatto spesso anche da collante con Nina Moric. I commenti degli ammiratori di Corona sono tutti pieni di entusiasmo.

Fabrizio Corona figlio, lui e Carlos fanno furore su Instagram

“La dolcezza infinita di Carlos, il suo sguardo, la sua educazione, lo rendono piu bello di quello che è realmente. Goditelo. Crescono troppo in fretta” scrive un utente. Ma è solo uno dei tanti messaggi di ammirazione rivolti a Fabrizio e Carlo. Non manca però qualcuno che li rimprovera perché non stanno rispettando le norme di distanziamento sociale, ed il tutto in luogo pubblico.

