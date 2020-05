Deadly Games: la fidanzata di Alfredo rischia la morte in diretta – VIDEO

Pericolosissima coppia circense, i Deadly Games e il loro numero: la fidanzata di Alfredo Silva, lanciatore di coltelli, rischia la morte in diretta.

Alfredo Silva è un lanciatore di coltelli nel duo Deadly Games con la compagna Aleksandra Kiedrowicz. In Italia sono noti per aver partecipato a Tu si que vales, giungendo in finale e stupendo giudici e pubblico nella quarta puntata.

Leggi anche –> Deadly Games: chi sono il lanciatore di coltelli e sua moglie

Ma pochi sanno che la coppia a Britain’s Got Talent ha tentato un numero in diretta, che ha messo a repentaglio la vita di Aleksandra. Lo ha rivelato Alfredo al tabloid The Sun, prima dell’esibizione che per fortuna è andata nel migliore dei modi.

Leggi anche –> Tu si que vales, Chiara Censori: chi è, carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi sono i Deadly Games: la pericolosissima coppia circense

La coppia è affezionata a questo tipo di trasmissioni televisive: nel 2016, ha partecipato ad America’s Got Talent, arrivando in semifinale e venendo eliminata. Nato nel 1982 a San Paolo, in Brasile, Alfredo Silva attualmente risiede a Las Vegas. Il suo numero ha fatto impazzire tutto il mondo ma le sue partner, prima Anna Silva, poi Aleksandra Kiedrowicz, rischiano davvero la vita.

Cresciuto in una famiglia di artisti circensi, Alfredo Silva ha studiato magia, giocoleria e si è anche confrontato con il cosiddetto Globe of Death. Solo successivamente, ha catalizzato la sua attenzione verso la disciplina che lo ha reso famoso nel mondo, ovvero quella di lanciatore di coltelli. In un’intervista ha dichiarato: “Sono nato nel circo. Sono un artista circense di sesta generazione, quindi praticamente non avevo scelta”.