Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 6 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 6 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Prosegue la lenta uscita dalla piena fase di emergenza Coronavirus da parte dell’Italia: ieri l’ultimo dato aggiornato parlava di un tampone positivo ogni 50 effettuati, ovvero il 2%, la media più bassa dall’inizio della pandemia.

Leggi anche –> Maturità Coronavirus: modalità orale e partenza il 17 giugno

Cala un po’ ovunque inoltre l’indice di contagio R0, che è sotto a uno in tutta la Penisola, quando il dato di partenza era di tre nuovi contagi per ogni persona già positiva. Un dato che fa ben sperare per la stagione estiva: “Con più cautele, ma in vacanza ci andremo”, ha sottolineato oggi il premier Conte.

Leggi anche –> Indice di contagio | in Molise e Puglia i più alti | il più in basso in Umbria

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Dati regionali Coronavirus, il punto del 6 maggio

Decisivi saranno i prossimi 8-10 giorni, per capire se gli allentamenti della fase 2 faranno risalire il contagio, intanto dalle Regioni arrivano i dati giornalieri. In Friuli Venezia Giulia, nove sono i nuovi contagi, con tre decessi, tre anche le persone in terapia intensiva. Niente morti in Valle d’Aosta da 48 ore e appena 3 i nuovi contagi che si registrano. In Piemonte, anche oggi 165 contagi e 31 decessi. Buoni i dati della Toscana: 26 nuovi contagi, meno dell’1% del totale dei campioni analizzati, ma ci sono anche oggi 10 morti.

Al Centro, nelle Marche si registrano 29 nuovi contagi su quasi mille tamponi. Nel Lazio, ci sono 81 contagi, 25 dei quali a Roma. Quattro i nuovi positivi in Umbria, 22 in più i positivi invece in Abruzzo. Spostandoci a Sud, in Puglia ci sono 26 nuovi casi su 1816 tamponi effettuati. Tre soli i nuovi casi in Calabria, dove sono tutti negativi i tamponi effettuati a chi è rientrato da altre Regioni. Undici i nuovi casi in Sicilia, dove anche nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 4mila tamponi, mentre dalla Sardegna anche oggi il numero di decessi segna zero.