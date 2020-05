Bundesliga riparte a metà maggio, incognita Serie A – VIDEO

Novità importanti arrivano dal mondo del calcio professionistico, bloccato dal Coronavirus: Bundesliga riparte a metà maggio, incognita Serie A.

La Germania sarà la prima nazione europea in cui la massima serie del calcio professionistico, ovvero la Bundesliga, ripartirà. Lo si apprende oggi, mentre come noto c’è chi come in Francia ha deciso che può bastare così.

Macron ha infatti bloccato nei giorni scorsi la Ligue 1: campionato finito e il PSG si riconferma per l’ennesima volta la squadra campione. Non si conosce invece la data della ripresa del campionato di Serie A, con il ministro Spadafora che si batte per lo stop.

Nuovo rinvio, infine, per l’avvio della Premier League. Un quadro dunque disomogeneo, che conferma come anche nel calcio rispetto all’emergenza Coronavirus l’Europa vada in ordine sparso. La cancelliera Angela Merkel oggi ha dunque dato il via libera al ritorno in campo nella seconda metà di maggio. Entro il 25 maggio, si attende la risposta definitiva di tutti gli altri campionati, mentre entro il 2 agosto si devono concludere tutti. Controlli e test a tappeto prima dell’inizio nei confronti di tutti i giocatori della Bundesliga. Per il portiere Manuel Neuer, intervistato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, è un giorno a suo modo epocale: “Gli occhi di tutti i paesi d’Europa, anzi del mondo, saranno puntati su di noi. Si tratta di una responsabilità enorme, di cui dobbiamo essere coscienti fino all’ultima cellula del nostro corpo. Noi vogliamo solo giocare a calcio, ma in questo momento non basta”.