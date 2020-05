Salgono e non di poco i ricoveri di persone intossicate dopo l’assurdo gesto di bere candeggina. “Colpa anche delle recenti affermazioni di Trump”.

Una rilevazione ufficiale fa sapere che in Canada le persone stanno finendo in ospedale a seguito di comportamenti assurdi come il bere candeggina o altro. Questo nel tentativo di evitare di incappare nel Coronavirus.

Lo riporta Health Canada, affermando come a febbraio e marzo ci sia stato un aumento del 58% della vendita di disinfettanti e prodotti per la pulizia rispetto allo stesso periodo del 2019. Healt Canada è l’agenzia federale che monitora la situazione sanitaria nel vastissimo Paese nordamericano. Questo però ha portato contestualmente tantissima gente ad incorrere in problematiche in relazione al contatto con i prodotti chimici in questione. Addirittura si regista un aumento del 103% dei casi di contaminazione da candeggina e da un eccesso di utilizzo di disinfettanti e simili, sempre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Bere candeggina, i casi in Canada sono aumentati per colpa dell’epidemia

Le problematiche più comuni riguardano bruciori agli occhi dopo averli toccati con le mani fresche di detergente, problemi di respirazione dopo una accurata pulizia ed ingestione accidentale di disinfettanti e simili da parte di bambini ma non solo. Perché pare che bere candeggina sia diventata una azione compiuta anche da alcune persone adulte. Un’altra consuetudine che le autorità sanitarie sconsigliano fortemente è quella di realizzare dei ‘cocktail’ che possono risultare potenzialmente pericolosi. Emerge in particolare il caso di una donna che ha mescolato candeggina ed aceto per le pulizie di casa. Ma respirando tale combinazione è finita in ospedale.

Sembra che anche le esternazioni di Trump abbiano un peso in tutto ciò

“Non bisogna agire alla leggera, si può rischiare anche la vita”, afferma un esperto. Nel frattempo il Coronavirus in Canada ha fatto 62.046 casi in totale e 4043 morti. E sembra che anche le recenti dichiarazioni attribuite al presidente statunitense, Donald Trump, abbiano contribuito ad aumentare il numero di incidenti. L’inquilino della casa bianca aveva fatto riferimento all’introduzione di candeggina nell’organismo nel tentativo di debellare il virus. Cosa che fin in troppi sembra stiano facendo. Lo stesso Trump però ha smentito la cosa dicendo di essere stato sarcastico. Intanto però più di uno ha pensato bene di bere della candeggina.

