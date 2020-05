Barbara D’Urso, parole al miele: “L’uomo che ho amato di più” – VIDEO

In uno degli ultimi post su Instagram, Barbara D’Urso fa una dedica all’uomo che ha amato di più nella sua vita, ecco di chi si tratta.

Ormai è passato diverso tempo da quando la relazione tra Barbara D’Urso e Mauro Berardi è naufragata. La conduttrice, però, non dimentica il sentimento che l’ha legata al padre dei suoi figli ed entrambi hanno dimostrato in molte occasioni di rispettarsi e stimarsi molto. L’ennesima prova di questo sentimento è stata data dall’attrice campana che in uno degli ultimi post ha pubblicato una foto d’altri tempi in cui la si vede abbandona in un tenero abbraccio proprio con Mauro.

Leggi anche ->Barbara D’Urso | c’è qualcuno che dorme a casa sua? | VIDEO

A commento della foto parole molto dolci per l’ex marito: “Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché”. Il perché in realtà lo ha rivelato la stessa D’urso con qualche giorno in anticipo durante un’intervista concessa a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘ in cui diceva: “Come festeggerò il mio compleanno il 7 maggio? Penso che sarò da sola, altro che festa in abitino vintage dei 60 anni, me la scordo una cosa simile! Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI