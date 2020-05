La polizia ha fermato un bambino alla guida del Suv di famiglia ad appena 5 anni. Aveva raggiunto l’autostrada senza troppe difficoltà, enorme la sorpresa degli agenti.

Un bambino alla guida di un Suv è stato fermato dalla polizia. L’incredibile vicenda si è svolta nello stato americano dello Utah, con una pattuglia di agenti che è riuscita ad intercettare il piccolo di appena 5 anni. Nonostante ciò, chissà come è riuscito a mettersi al volante.

Ed una volta messo in sicurezza, ha detto alle forze dell’ordine di essere uscito per andare in California a comprarsi una Lamborghini. Il bambino alla guida del veicolo pesante aveva anche 3 dollari in tasca. La notizia ha avuto un ampio risalto negli Stati Uniti. Si apprende che il bimbo aveva litigato con i suoi proprio perché desiderava avere una Lamborghini. Poi i suoi erano usciti e lo avevano lasciato in custodia al fratello maggiore.

Approfittando di un momento di distrazione di quest’ultimo, il piccino è salito sul Suv di famiglia riuscendo a metterlo in moto ed a raggiungere l’autostrada, alla velocità media di 50 km orari. Un poliziotto lo ha notato, osservando l’andamento a zig zag della vettura. Pensava che a bordo ci fosse un adulto in difficoltà. Ma grande è stata la sorpresa nello scoprire che invece il volante era nelle manine di un bambino. Non è arrivato nessun provvedimento a carico del piccolo, mentre sono i genitori ora a rischiare una denuncia per omesso controllo. La stessa polizia dello Utah ha reso nota la vicenda attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents’ car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020