Alba Parietti malata di Coronavirus, le sue condizioni

Una nuova rivelazione da parte di Alba Parietti, che ha svelato di essere stata positiva al Covid-19: ecco le condizioni della showgirl

Una nuova notizia. La showgirl celebre, Alba Parietti, ha svelato di essere stata positiva al Coronavirus durante il collegamento con Cartabianca. Prima i sintomi come febbre, mal di gola e spossatezza come ha rivelato durante il programma di Raitre: “Sospettavo di avere contratto il virus anche se non avevo nessuna possibilità di saperlo con certezza o di dimostrarlo.” Poi ha aggiunto: “Quando è scoppiata la pandemia, quando ne siamo venuti a conoscenza, sono stata una delle prime a intuire e forse a esagerare nel senso degli allarmismi. Ho usato la mascherina fin da metà febbraio, ho chiesto a tutti di utilizzarla anche se non c’erano in circolazione”.

Successivamente la stessa Parietti ha aggiunto nuove dichiarazioni: “Credo di avere fatto una battaglia personale che mi ha creato anche molti nemici sulla questione perché ho creato degli allarmismi. Ma io mi rendevo conto che la situazione era grave”.