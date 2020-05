Vittorio Brumotti, pesanti minacce: “Ti mangio il cuore” – VIDEO

“Pezzo di m***a, ti spacco tutto e ti mangio il cuore”, Vittorio Brumotti nuovamente vittima di gravi e pesanti minacce a Milano.

Vittorio Brumotti nuovamente bersaglio dei pusher: questa volta avviene in quello che viene definito un fortino dello spaccio gestito dalla ‘Ndrangheta a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese.

La pagina Instagram di Striscia la Notizia ha postato il video dell’ennesima aggressione al suo inviato. Stavolta non si è arrivati alle mani, come accaduto in passato, ma sono volate parole pesantissime contro il campione di trial prestato al giornalismo d’assalto.

Le nuove minacce all’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti

Il campione di trial e free style è solito curare una rubrica nella quale tratta, per la trasmissione satirica ideata da Antonio Ricci, svariati casi relativi alla presenza di piazze di spaccio. Negli ultimi mesi, in più occasioni, l’accoglienza che gli è stata riservata in alcune località da Nord a Sud non è stata delle migliori. Vittorio Brumotti assiste a un arresto in diretta da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri.

L’uomo arrestato prova a sferrare un calcio nei confronti dell’inviato di Striscia la Notizia, poi inizia a inveire contro di lui, proferendo parole ingiuriose come “pezzo di m***a”. Il biker ironizza: “Tanto non mi hai fatto niente”. A quel punto, l’uomo arrestato, mentre viene portato via, passa alle minacce pesanti: “A te se ti piglia ti spacco tutto”. Poi ancora: “Ti mangio il cuore, infame”.