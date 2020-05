Un forte terremoto nelle Marche ha avuto luogo nel corso delle primissime ore di martedì 5 maggio 2020. In tanti svegliati di soprassalto.

Un terremoto nelle Marche ha svegliato in diversi questa notte alle ore 04:05. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato un movimento tellurico di intensità non da poco, pari a 3.6° di magnitudo.

Scossa sufficiente, e di molto, per potere essere avvertita ed anche con una certa dose di comprensibile spavento. L’epicentro coincide con la località di Amandola, in provincia di Fermo, ma il terremoto nelle Marche di questa notte è stato avvertito in maniera distinta anche a Camerino e ad Ascoli Piceno. La zona venne colpita in maniera importante dal sisma del 2016, che portò non poca distruzione.

L’epicentro di questo nuovo fenomeno naturale è identificato con una profondità di 11 km, a soli 4 km ad ovest di Amandola. Che già quattro anni fa dovette fare una conta considerevole dei danni subiti allora. Per quanto riguarda la situazione attuale, non si riscontrano danni a cose o persone.

