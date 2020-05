Stasera in tv | Pooh – Amici per sempre: la Band celebra 50 anni di storia

Stasera in tv | Pooh – Amici per sempre: la Band celebra...

I Pooh – Amici per sempre, evento di Rai 1, porta la storia dell’iconica band italiana in tv con tanti ospiti e un’amicizia che dura da più di 50 anni

L’evento in onda su Rai 1 celebra i primi 50 anni di carriera artistica e di amicizia di uno dei gruppi italiani più amati di sempre. A momenti di spettacolo si alterneranno i racconti dei protagonisti della serata e le esibizioni musicali della Band, in alcuni casi arricchite dalla presenza di ospiti di spicco.

Lo speciale condotto da Carlo Conti inizierà su Rai 1 alle ore 21.25. Scopriamo insieme gli ospiti, la scaletta e qualche dettaglio in più su questa serata in tv.

I Pooh – Amici per sempre

La serata evento condotta da Carlo Conti vede protagonisti assoluti Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli, il figliol prodigo che ritorna all’ovile in occasione della Reunion. Tanti ospiti in scaletta, ma soprattutto il racconto di una storia che intreccia le sue radici nella musica e in un’amicizia che ha fatto superare al gruppo tanti e tanti ostacoli.

Aneddoti, situazioni difficili come l’abbandono da parte di Riccardo Fogli quando questo si innamorò perdutamente di Patty Pravo, e i brani del gruppo che hanno reso la band un’icona intramontabile. Un’avventura quella dei Pooh che si può definire sia artistica che umana, caratterizzata dalla forza espressiva delle loro canzoni, considerate fra le più belle mai scritte nella storia della musica italiana e mondiale.

Ospiti dell’evento: Patty Pravo;

Emma Marrone;

Modà;

Rocco Hunt. I Pooh – Amici per sempre, scaletta: Amici Per Sempre (sigla)

Pensiero

Piccola Ketty

Tanta Voglia Di Lei (con Modà)

E Non C’è Mai Una Fine – Modà

Non Siamo In Pericolo

Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima (con Patty Pravo)

Nascerò Con Te

Canterò Per Te

Buongiorno è La Sveglia

Dammi Solo Un Minuto (con Rocco Hunt)

La Donna Del Mio Amico

L’Altra Donna

Dimmi Di Sì

Cercando Di Te

Pierre

Storie Di Tutti i Giorni

Uomini Soli (con Emma Marrone)

Io Di Te Non Ho Paura – Emma Marrone

Figli

Stare Senza Di Te

50 Primavere

In Silenzio

In Diretta Nel Vento

Notte A Sorpresa

Anteprima Video Ancora Una Canzone

Chi fermerà la musica

Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima (bis)

I Pooh – Amici per sempre, estratto

