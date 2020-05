Padre Pio, in tv con il film interpretato da Sergio Castellitto nel ruolo del Santo, è una miniserie in due puntate diretta d Carlo Carlei: i dettagli sul primo episodio in onda oggi, 5 Maggio

Il 25 maggio 1887 nasce Francesco Forgione, un uomo che armato della sua sola modestia cambierà il corso della storia.

La miniserie che andrà in onda oggi, 5 Maggio, su Canale 5 alle ore 21.20 racconta la storia di colui che verrà ricordato con il nome di Padre Pio, dall’infanzia fino alla beatificazione, avvenuta dopo la sua morte grazie a Papa Giovanni Paolo II.

Padre Pio in tv con la prima puntata della miniserie a lui dedicata

La miniserie televisiva italiana dedicata a Padre Pio ha visto la luce nel 2000, sotto la direzione di Carlo Carlei.

Nata quasi simultaneamente alla fiction Rai concorrente intitolata Padre Pio – Tra cielo e terra, nel quale il ruolo del Santo è stato affidato a Michele Placido, la miniserie è stata presentata in occasione della chiusura della causa di beatificazione del frate di Pietrelcina. Attraverso un lungo flashback, la storia tesse la trama della vita del Santo, sin dai primi segnali della sua missione.

La sceneggiatura della serie trae ispirazione dal bestseller Padre Pio – Un santo tra noi di Renzo Allegri.

Trama, prima parte

Nel 1968 un Visitatore apostolico tedesco giunge a San Giovanni Rotondo in Puglia per incontrare Padre Pio. Le condizioni di salute del frate ultraottantenne sono precarie, tuttavia questo accetta il colloquio con il Visitatore.

La conversazione si trasforma presto in un racconto che inizia con i ricordi d’infanzia di Padre Pio che, nel 1895, aveva otto anni, età in cui ebbe le sue prime visioni mistiche nelle colline del Sannio, fuori Pietrelcina.

Fu nell’infanzia che il frate sentì che Dio gli stava chiedendo di fare qualcosa, senza riuscire però ancora a distinguere in cosa consistesse la richiesta divina. Sentendo le suppliche di una donna disperata per la sorte del proprio figlio, il giovane Francesco supplicò a sua volta Gesù di guarirlo e il miracolo accadde dinnanzi agli occhi di tutta la comunità.

Conoscere Fra Camillo, poi, non farà altro che indirizzarlo verso quella che costituzionalmente era sempre stata la sua missione di vita: servire Dio.

La narrazione torna al presente e quella che viene mostrata è l’ultima Messa celebrata da Padre Pio, giorno in cui dopo 50 anni di sofferenza, le sue stigmate improvvisamente scompaiono.

Cast:

Sergio Castellitto (Padre Pio)

Jürgen Prochnow (visitatore apostolico)

Lorenza Indovina (Cleonice)

Raffaele Castria (Padre Agostino da San Marco in Lamis)

Flavio Insinna (Padre Paolino)

Pierfrancesco Favino (Emanuele Brunatto)

Andrea Buscemi (Superiore)

Anita Zagaria (madre di Padre Pio)

Bruno Cariello (padre di Padre Pio)

Franco Trevisi (vescovo di Manfredonia)

Fabio Bussotti (Fra Camillo)

Roberto Chevalier (Padre Agostino Gemelli)

Gianni Bonagura (Padre Benedetto da San Marco in Lamis)

Loris Pazienza (Padre Pio bambino)

Elio Germano (Padre Pio ragazzo)

Tosca D’Aquino (Lea Padovani)

Rosa Pianeta (Carmela Morcaldi)

Claudia Muzii (Filomena)

Camillo Milli (Monsignor Pannullo)

Adolfo Lastretti (Padre Raffaele)

Pietro Biondi (Alto Prelato)

Sergio Albelli (il Viandante)

