Stasera in tv – Le Iene Show: puntata, video e inchieste di oggi, 5 Maggio

Le Iene Show, con Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, torna con le sue inchieste irriverenti e una scomoda domanda al Presidente Conte: “Chi Le ha tagliato i capelli?“

Le Iene Show torna stasera in televisione con le sue inchieste irriverenti sotto la conduzione del trio maschile composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Abbonderanno ironia, scherzi e inchieste legate all’attualità, con un occhio di riguardo soprattutto all’epidemia dovuta al Coronavirus, a ciò che è andato e sta andando storto nella gestione dell’emergenza, ma non solo.

Scopriamo insieme tutti i servizi in programma su Italia 1 a partire dalle ore 21.15.

Le Iene Show, le inchieste

Stipendi dei politici

Le iene Filippo Roma e Marco Occhipinti si occuperanno del servizio che riguarda gli stipendi dei politici. Secondo quanto riportato, nonostante la riduzione lavorativa imposta dall’esigenza di frenare il numero di contagi durante l’emergenza, deputati e senatori avrebbero incassato regolarmente il loro stipendio, il quale inoltre non avrebbe subìto alcun taglio. I giornalisti dimostreranno come un solo giorno di lavoro a settimana porti nelle tasche del gruppo dirigente circa 15 mila euro al mese, anche e nonostante la crisi economica che si sta ripercuotendo sui cittadini italiani. Risponderanno (o non risponderanno) alle domande delle Iene Giorgia Meloni, Danilo Toninelli, Matteo Salvini, Pier Luigi Bersani e altri esponenti appartenenti a diversi schieramenti politici.

Le teorie complottiste e il Movimento delle Sartine

Il Coronavirus e le teorie complottiste verranno analizzate dalla iena Gaston Zama, a partire dalla più diffusa secondo cui il responsabile della pandemia sarebbe il 5G.

Dopo il servizio della iena Nicolò De Devitiis, Mattarella ha deciso di premiare Great Nnachi, astro nascente del salto con l’asta italiano. Il servizio riporta cosa è accaduto.

L’inchiesta sul Movimento delle Sartine racconta di donne che sono messe al servizio della comunità durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 realizzando e donando mascherine, un bellissimo gesto di solidarietà: “Mio padre è morto di coronavirus, i medici che sono intervenuti non avevano la mascherine”. Così, da una tragedia è nato un movimento che si propone di migliorare le cose.

Il plasma iperimmune e un appello disperato

Il dottor Giuseppe De Donno in un’intervista con la iena Alessandro A Politi ha rivelato: “In questo momento possiamo dire che l’utilizzo del plasma è l’unica terapia mirata”.

Ma cosa vuol dire questo?

Stasera il servizio parlerà proprio del plasma iperimmune.

Una mamma lancerà un disperato appello perché le istituzioni vengano incontro alle esigenze del figlio, disabile e ipovedenti:

“I centri per la riabilitazione motoria e visiva hanno chiuso per l’emergenza Covid e Pierpaolo sta peggiorando ogni giorno”

“Ha già perso tutti i progressi fatti: vi prego, riaprite i centri per aiutarlo”.

Chi ha infranto i limiti imposti dalla quarantena?

La iena Filippo Roma ha chiesto al Presidente del Consiglio come ha fatto ad aver tagliato i capelli se i parrucchieri a causa della quarantena sono chiusi: il premier cosa avrà risposto?

La cittadina Elena è stata multata per essere scesa di casa a dare da mangiare ad alcuni gatti randagi, di cui abitualmente si occupa: “Avevo la mascherina, credo sia mio diritto aiutare quei poverini”.

L’inchiesta sulle mascherine e lo scandalo cremazioni

La procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla partita di 18 milioni di mascherine richieste dalla regione Lombardia a una fabbrica di Rho e la iena Alice Martinelli racconterà il perché.

Ci sarà anche un reportage sul cosiddetto scandalo cremazioni e molti altri servizi.

