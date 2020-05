Stasera in tv – Fuori dal coro, le anticipazioni del 5 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, 5 maggio 2020, con una nuova puntata di Fuori dal coro: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento a questa sera, martedì 5 maggio, “Fuori dal Coro” in onda in prima serata su Rete 4 alle ore 21,20. Con la conduzione del solito Mario Giordano si metterà il focus sull’emergenza Coronavirus con la successiva fase 2. Ci sarà l’intervista a Giorgia Meloni per discutere del momento che sta attraversando l’Italia. Successivamente con Giulio Tremonti si darà spazio alla crisi economica con numerosi collegamenti tra imprenditori in difficoltà che racconteranno le loro esperienze.

Stasera in tv – Fuori dal coro, le curiosità

Durante la puntata si parlerà del caso Basilicata che davvero ha avuto la meglio con pochi casi positivi nei mesi dell’emergenza. Come ospiti ci saranno il presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga. Poi il sindaco di Messina Cateno De Luca, Gianluigi Paragone, Cesara Buonamici e Maurizio Belpietro. Appuntamento da non perdere con una nuova puntata di Fuori dal Coro per cercare così di capire ciò che succederà nelle prossime settimane in Italia e nel mondo. Il conduttore Mario Giordano proverà a risolvere alcune problematiche con numerosi collegamenti conoscendo da vicino le difficoltà degli italiani. Da non perdere la puntata di questa sera in onda su Rete4 a partire dalle 21:20.