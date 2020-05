Stasera in tv film – Gomorroide, un film made in Sud, oggi 5 Maggio

Stasera in tv film – Gomorroide, un film made in Sud, oggi...

Gomorroide, film diretto dai Ditelo Voi, racconta la storia di Francesco, Mimmo e Lello, tre comici di successo che creano una parodia sulla mafia: la spietata organizzazione criminale resterà a guardare?

La camorra si trova di fronte ad una situazione imprevedibile: la gente li prende in giro, non ha più paura e si ribella.

La serie televisiva Gomorroide, interpretata da Francesco, Mimmo e Lello diventa famosa a Napoli, tanto che a seguito della loro parodia la credibilità stessa della mafia nella città inizia a venire meno. La pellicola andrà in onda su Rai 2 alle ore 21.20.

Vediamo insieme qualche dettaglio sul film di oggi, 5 Maggio.

Gomorroide, film trama

Francesco è il vincitore di un Reality Show che si contorna di donne e conduce un’esistenza sregolata, Lello è un attore di teatro convinto che una sua fan voglia assassinarlo e Mimmo è un cabarettista sull’orlo del fallimento, sia personale che economico. Quando Francesco, Mimmo e Lello vengono scelti per interpretare i tre attori protagonisti di Gomorroide, telefilm che parodizza sulla camorra, la loro ascesa è immediata.

Il successo esplosivo piomberà tanto improvvisamente sui tre che, ognuno a suo modo, tutti faticano a gestirne gli effetti.

Inoltre, ironizzare sull’organizzazione criminale napoletana, su cui sino a quel momento nessuno aveva mai osato scherzare porterà a delle serie (ed esilaranti) conseguenze.

Gomorroide, film cast:

Francesco De Fraia (Francesco)

Raffaele Ferrante (Lello)

Domenico Manfredi (Mimmo)

Lavinia Biagi (Barbara)

Francesco Procopio (Commissario Acampora)

Titti Cerrone (Lavinia)

Nicola Nocella (Padre Pio)

Mariano Bruno (Totore)

Carmine Monaco (Tonino)

Elisabetta Pellini (Carlotta)

Mirko Setaro (Maggiordomo)

Gianni Ferreri (Ciruzzo)

Francesco Paolantoni (Enzolone)

Maurizio Casagrande (Questore)

Domenico Manfredi (Don Pietro Catapano)

Raffaele Ferrante (Donna Titina)

Francesco De Fraia (Gennaro)

Nadia Baiocchi (Serafina)

Aldo Marinucci (Fratello Serafina)

Maria Cinzia Mirabella (Mamma Francesco)

Luca Lombardi (regista)

Peppe Laurato (Aurelio)

Luana Morelli (Virgilia)

Antonio Furia (Mario)

Anna Trieste (giornalista TG)

Pascal Vicedomini

Gomorroide, trailer

