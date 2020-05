Uno tra i campioni più forti di tutti i tempi del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, è stato tempo fa ospite di Caterina Balvio e si è reso protagonista di una clamorosa gaffe.

Nicola Pietrangeli è stato uno dei più grandi campioni di tennis italiani e recentemente è stato ospite del programma Vieni da me condotto da Caterina Balivo. L’ex sportivo, che oggi ha 86 anni e vanta 164 incontri in Coppa Davis, si è raccontato davanti alle telecamere. Nella sua lunga carriera sportiva sono state molte le proposte bizzarre: “In Australia, l’equivalente di Playboy ci aveva chiesto di posare nudi. Se l’ho fatto? Sei matta? Ci avevano offerto anche dei soldi. Poi hanno offerto la stessa cosa a me e a Panatta, ma niente anche perché non si poteva“, così ha raccontato

Nella vita sentimentale sono state due le donne importati nella vita del campione, l’ex moglie Susanna Artero, da cui ha avuto tre figli: Marco, Giorgio e Filippo e con la quale è stato sposato per 18 anni. Poi, la relazione con Licia Colò, di 29 anni più piccola di lui: “Siamo stati insieme per sette anni, per cinque abbiamo vissuto insieme, perché mi ero stancato di riportarla a casa la sera. All’epoca ero ricchissimo. Lei è molto più giovane di me. E’ un vizio che ho io. Mi chiamano vecchio pedofilo“. A quest’affermazione dello sportivo, la conduttrice Caterina Balivo si è trovata costretta ad intervenire: “Non scherziamo su queste cose“, ha detto. Nicola Pietrangeli ora è single da qualche mese, dopo una relazione di quattro anni.

Nicola Pietrangelo e l’11 settembre

Nella lunga intervista ha parlato anche della Coppa Davis, lamentandosi dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni. “Hanno cambiato tutto, c’è una nuova formula, adesso l’hanno imbastardita, un solo giorno invece di tre e sai perché me la prendo? Perché io sono chiamato da tutti Mr. Coppa Davis avendo giocato più incontri nella storia, non come giocatore italiano. Ne ho giocati ben 164“. Poi arriva la battuta che gela lo studio legata all’attentato terroristico dell’11 settembre dove morirono quasi tremila persone: “Dato che sono un megalomane sono nato l’11 settembre. Avevo chiesto ai miei amici di New York di fare un po’ di rumore, ma ne hanno fatto troppo. Io mi arrabbio con i miei amici perché non possono dimenticare il mio compleanno“, così ha raccontato. Ancora una volta, Caterina Balivo è intervenuta sottolineando il cattivo gusto della battuta e lo sportivo ha rimediato aggiungendo che “non è una bella data. Meglio Natale“.

