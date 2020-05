Gomorroide, chi è Lavinia Biagi: carriera e curiosità sull’attrice

Chi è Lavinia Biagi, l’attrice che interpreta Barbara nel film Gomorroide, cosa sapere su di lei: carriera, curiosità e vita privata.

Lucchese, nata il 22 agosto 1974, Lavinia Biagi è un’attrice di cinema, teatro e tv, che ormai da molti anni vive a Roma. Uno dei suoi primi film più importanti è datato 2010, quando nella pellicola Il padre e lo straniero diretta da Ricky Tognazzi ha interpretato la parte di Chiara.

Leggi anche –> Gomorroide, chi è Francesco De Fraia: carriera e curiosità

Più recente invece è il suo ruolo di Barbara nel film del trio comico napoletano I Ditelo Voi, dal titolo Gomorroide, una parodia della famosa pellicola girata una decina di anni prima da Matteo Garrone e tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

Leggi anche –> Ditelo voi, chi sono: storia e curiosità sul trio comico napoletano

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sull’attrice Lavinia Biagi

Diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Sharoff” Roma, appassionata di tennis ed equitazione, l’esordio di Lavinia Biagi sul piccolo schermo risale addirittura ai primi anni Novanta, quando era nel cast di Delitti privati, una miniserie televisiva italiana trasmessa su Raiuno e diretta da Sergio Martino, poi qualche anno dopo esordisce al cinema con 3, film diretto e interpretato da Christian De Sica.

Negli anni, sono molte le pellicole cinematografiche che interpreta, l’ultima in ordine di tempo è Made in Italy, scritto e diretto da James D’Arcy nel suo debutto alla regia. Ma è soprattutto varia l’esperienza che fa sul piccolo schermo, in fiction e serie televisive. Lavinia Biagi è infatti apparsa in Don Matteo, Carabinieri, Centovetrine, Incantesimo, Il commissario Rex e molte altre fino alla recente Skam Italia, diretta da Ludovico De Martino.