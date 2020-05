Gomorroide, chi è Francesco De Fraia: carriera e curiosità

Francesco De Fraia: carriera e curiosità sul componente del trio comico I Ditelo Voi, attore e regista del film parodia Gomorroide.

Classe 1969, Francesco De Fraia è un attore comico napoletano, ma anche regista e sceneggiatore. Conosciuto soprattutto perché insieme a Mimmo Manfredi e Lello Ferrante ha composto il trio comico/satirico napoletano “I Ditelo Voi”.

La storia del trio comico è ormai lunga 25 anni: si sono infatti conosciuti giovanissimi, a metà anni Novanta, nel corso di alcuni laboratori teatrali, che frequentavano soprattutto per affinare tecniche di mimo e improvvisazione.

Chi è Francesco De Fraia: una carriera nei Ditelo Voi

Il nome del trio deriva da un episodio banale: si tratta infatti di un gioco di parole, legato al fatto che all’inizio nessuno dei tre volesse presentarsi col proprio nome. I Ditelo voi sono autori dei propri testi, che fanno sempre riferimento più o meno esplicito all’attualità. Si fanno conoscere grazie alla partecipazione a trasmissioni televisive molto note in Campania, come “Telegaribaldi”, “Avanzi Popolo”, la telenovela comica “Orip Orap”, “Pirati”.

Successivamente, in Rai entrano a far parte del cast del film documentario “Effimero barocco napoletano”, quindi della trasmissione di cabarettisti “Come si ride all’ombra del Vesuvio”. Grande successo ottengono poi a teatro, in particolare con lo spettacolo teatrale “Spasso dopo spasso in casa Bassolindo”. Nel 2002, la grande occasione è offerta dalla partecipazione alla trasmissione di Gianni Morandi “Uno di Noi”, in onda su Rai Uno. Nel 2004, l’esordio sul grande schermo con il film “Ventitrè” di Duccio Forzano. Partecipano quindi al programma di Italia Uno “Colorado Cafè Live” e ad altre trasmissioni televisive. La webserie Gomorroide è del 2012, cinque anni dopo la stessa serie – una parodia del bestseller di Roberto Saviano e del successivo film di Matteo Garrone – ispira l’omonimo film.