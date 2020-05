Elisabetta Gregoraci: “Coronavirus, fate attenzione” – VIDEO

Appello della showgirl Elisabetta Gregoraci nel primo giorno di Fase 2: “Coronavirus, lockdown finito ma fate molta attenzione”.

Nelle scorse ore, la showgirl Elisabetta Gregoraci è ricomparsa sui social, postando su Instagram – dove è seguitissima – una foto. Lo scatto la coglie in un momento di relax. L’ex di Briatore ha voluto lanciare una sorta di appello agli italiani.

Leggi anche –> Indiscrezioni su Elisabetta Gregoraci e Briatore: “Hanno ritrovato l’intesa”

Queste le sue parole affidate ai social: “Buon pomeriggio ragazzi, qui c’è una giornata bellissima, è finito il lockdown e ci possiamo muovere più liberamente, però bisogna essere sempre prudenti e fare attenzione”.

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci in versione “bambola”: Instagram in visibilio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Versione no Coronavirus: Elisabetta Gregoraci col figlio Nathan

Da mamma premurosa, la Gregoraci è anche molto preoccupata della reazione del figlio Nathan Falco, avuto proprio dalla relazione con Flavio Briatore: “Dopo quasi due mesi sono uscita con Nathan a fare una passeggiata”, ha raccontato su Instagram qualche giorno fa l’amatissima showgirl.

Ha quindi confidato che il figlio aveva manifestato una certa paura in quella situazione: “Lui all’inizio era molto impaurito dalla situazione che stiamo vivendo e non aveva voglia di uscire. Abbiamo fatto un piccolo giro. È compito dei genitori rassicurare i figli mantenendo un clima sereno e tranquillo in questa ‘nuova’ normalità”.