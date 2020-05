I Ditelo Voi, chi sono i comici napoletani: età, foto, carriera

I Ditelo Voi, chi sono i componenti del famoso trio comico di Made in Sud, conosciuti per interpretare il ruolo dei “Gomorroidi”.

I Ditelo Voi sono un famoso trio comico, nel cast regolare di Made in Sud con il loro ruolo di “Gomorroidi“, nel programma condotto da Gigi D’Alessio, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. Il trio è composto da Francesco De Fraia, detto Capucchione, Domenico Manfredi detto Mimmo e Raffaele Ferrante detto Lello.

Leggi anche -> Stasera in tv film | Gomorroide, un film made in Sud, oggi 5 Maggio

De Fraia è il più grande del trio nato nel 1969, mentre Manfredi e Ferrante sono nati nel 1970. I tre originari di Napoli si sono conosciuti negli anni ’90 frequentando vari laboratori teatrali. Inizialmente c’era un quarto componente che accompagnava i comici con la chitarra e il nome del gruppo era “I Ditelo Voi Quartet” e si esibivano in piccoli locali napoletani. ll loro nome nasce per caso, da una disputa su chi doveva deciderlo: ognuno voleva che lo dicesse l’altro, quindi si decise per “I Ditelo voi“. Hanno cominciato tra il ’97 e il ’98, andando in onda in Campania con TeleGaribaldi, poi con la trasmissione Avanzi Popolo del ’99 su TeleNapoli. Dal 2000 lavorano per trasmissioni comiche nel Lazio, con il programma Uno di noi di Gianni Morandi e nel 2004 con Super Ciro e il film Ventitré, di cui sono protagonisti.

Leggi anche -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 5 maggio prima e seconda serata

L’attività recente de I Ditelo Voi

Nel 2008 esce lo spettacolo a teatro Triccheballacche. Poi, sono presenti nei programmi Colorado Cafè su Italia1, e Tribbù su Raidue. Nel 2012, esce su YouTube, una nuova sitcom intitolata Gomorroide, parodia del film Gomorra. Dal 2013 partecipano a Made in Sud su Raidue e a Colorado su Italia1; nello stesso anno ottengono una parte nel film Un boss in salotto come indagati in tribunale. Nel 2015 appaiono nel film Babbo Natale non viene dal Nord di Maurizio Casagrande e nel 2018 sono registi e attori del film Gomorroide.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!