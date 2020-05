Coronavirus, Piano scuola: cosa prevede, aiuti alle famiglie

Piano scuola del governo Conte per combattere l’emergenza Coronavirus: cosa prevede, aiuti alle famiglie per connessioni, tablet e pc.

Il governo Conte e in particolare la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sono al lavoro per mettere a punto un Piano scuola che anche in futuro tenga conto delle necessità delle famiglia e degli studenti che la frequentano.

In particolare, il piano messo a punto in queste ore prevede anche voucher per le famiglie: fino a 500 euro, in base all’Isee, per connessioni veloci, pc e tablet. Il finanziamento è di oltre 400 milioni di euro: questi serviranno per coprire i costi strutturali per portare la banda ultralarga nelle istituzioni scolastiche.

In cosa consiste il Piano scuola in emergenza Coronavirus

Il piano dovrebbe quindi coprire quelli che sono i costi di connettività per 5 anni. I voucher che dovrebbero pervenire alle famiglie saranno divisi in due tipologie. Ci sarà infatti un contributo massimo da 200 euro per poter stipulare contratti di connessione veloce. Il secondo e più ampio contributo sarà corrisposto invece fino a un massimo da 500 euro.

Questo tipo di intervento a favore delle famiglie terrà conto dell’Isee. Gli indicatori della situazione economica equivalente per percepire il contributo massimo dovranno infatti essere sotto i 20mila euro. Questo tipo di contributo andrà a finanziare abbonamenti e contratti per connessioni veloci, ma anche l’acquisto di tablet e pc.