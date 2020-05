Cagliari, uccide la moglie a coltellate poi tenta di uccidersi

Tremendo fatto di sangue in Sardegna, ennesimo femminicidio delle ultime ore in Italia. Uomo uccide la moglie a coltellate.

Giovanni Murtas, 57 anni, ha ucciso barbaramente la moglie a coltellate e poi ha tentato di uccidersi a sua volta. L’uomo è ora ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari. La vittima si chiamava Marisa Pireddu ed aveva 51 anni.

Uccide la moglie, ecco come sono andate le cose

Il marito l’ha colpita ripetutamente col coltello. L’omicidio è avvenuto verso le 18.30 in un’abitazione al numero 42 di via Turati, a Serramanna, nel Sud Sardegna. In base alle prime ricostruzioni l’aggressione è avvenuta al culmine di una lite. In quel momento l’uomo ha afferrato un coltello, si è scagliato contro la moglie e l’ha colpita ripetutamente in varie parti del corpo fino a lasciarla esanime sul pavimento.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’uomo ora è piantonato in ospedale dove viene curato per la grave ferita al torace che si è procurato. Su di lui pende la gravissima accusa di omicidio. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che, resisi conto di quanto stava avvenendo, hanno

chiamato il 118 e i carabinieri. La coppia ha anche un figlio, di 29

anni, che al momento dell’omicidio non si trovava in casa.