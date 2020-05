Bufera Elena Santarelli, tutta colpa di una foto: “Chiederò perdono”

Elena Santarelli è tornata nell’occhio del ciclone. La showgirl, moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi, ha fatto infuriare i propri followers

Uno scatto pubblicato su Instagram ha fatto arrabbiare tutti. L’opinionista di Italia Sì di Marco Liorni ha scattato una foto in compagnia della sua famiglia dopo due mesi.

La bufera, però, è scoppiata quando si è fatta immortalare a pranzo con loro, un gesto che secondo molti contraddiceva le norme previste dal governo per la Fase 2: “Mi sono informata direttamente dal sito Governo.it non di certo da un giornale di gossip di sesta categoria…Poi se ho sbagliato chiederò perdono, ma non credo di aver commesso alcuna infrazione. Ho anche misurato la distanza da seduta a seduta…”.

Bufera Elena Santarelli, la rabbia

La showgirl ha subito, poi, risposto ai numerosi commenti che sono arrivati nelle ultime ore: “Non posso credere ai commenti che sono stati fatti…Una figlia che va a trovare i suoi genitori e viene attaccata così”. Infine ha concluso: “Sono abituata a frasi peggiori, penso solo povera Italia…Quanta gente così ci circonda…”. Tanti attacchi ricevuti per la foto pubblicata in compagnia a pranzo con i suoi genitori.