Barbara D’Urso, bloccato il suo Grande Fratello. Tocca di nuovo a Signorini? -VIDEO

A quanto pare il Grande Fratello tradizionale non vedrà la luce a settembre, a rivelarlo è stata la stessa Barbara D’Urso in una recente intervista.

Dopo la conclusione del GF Vip condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, gli amanti dei reality attendevano con curiosità l’arrivo della versione tradizionale condotta da Barbara D’Urso. Solitamente il programma prende il via durante la primavera, ma dato che il GF Vip è stato spostato dall’autunno all’inverno, la data d’inizio era stata fissata per settembre.

In una recente intervista concessa dalla conduttrice campana a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘, si è scoperto che il reality non andrà in onda nemmeno a settembre: “Grande Fratello a settembre? Bella domanda! La tv non è molto diversa da altre realtà imprenditoriali. Da Endemol a Mediaset, nessuno sa se si può fare e come”. Il problema riguarda la situazione sanitaria, visto che non è detto che a settembre ci siano le condizioni per fare un programma di quel tipo. Intanto Mediaset ha confermato Signorini alla condizione del prossimo Grande Fratello Vip, il quale potrebbe però subire la stessa sorte della versione tradizionale.

