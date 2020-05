Adriana Volpe, relazione con Zequila: parla il marito Roberto

Il “caso” Adriana Volpe-Antonio Zequila continua a far discutere. Tanto che ora il marito della conduttrice, Roberto Parli, ha deciso di dire la sua.

L’avventura all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4 è ormai bella che conclusa, ma il “caso” Adriana Volpe-Antonio Zequila ancora tiene banco. Durante la convivenza gieffina, infatti, l’attore ha lasciato intendere di aver avuto una relazione con la conduttrice trentina. Quest’ultima ha smentito la notizia sin dall’inizio, mentre Zequila, ferito nell’orgoglio, ha dato sfogo a tanto astio prima di alzare le mani e dichiararsi “ingannato” dalla memoria. Ora però è il marito di lei, Roberto Parli, a voler mettere i puntini sulle “i”.

La versione del consorte di Adriana Volpe

Stanco di essere tirato in ballo (e, soprattutto, fatto bersaglio di pungenti commenti), Roberto Parli ha deciso di affrontare a viso aperto la questione Adriana Volpe-Zequila. Il noto imprenditore si trova attualmente in Svizzera per questioni personali e lavorative ed è in attesa di ricongiungersi alla moglie che, invece, è rimasta Roma con la loro figlioletta Gisele. A chi gli chiede senza mezzi termini perché non si sia esposto in modo più energico contro Zequila, però, Parli risponde: “Io non conoscevo lei 25 anni fa. Prima di entrare, mi ha giurato che non c’era stato nulla con Zequila. Quindi a me basta questo”.

Fiducia totale, dunque, con buona pace delle malelingue. Non solo: Roberto Parli risponde duramente anche a coloro che hanno sostenuto che avrebbe dovuto difendere la moglie con più grinta e convinzione dagli attacchi di Antonio Zequila. “Dovrei difendere Adriana da cosa? Sono squallido per cosa?” ha domandato ai suoi detrattori: “Sono stato 14 anni con lei, per cosa?”. La risposta giusta la sanno solo lui e lei…

