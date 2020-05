Voli low cost autunno 2020: le offerte di Ryanair e EasyJet. Tutte le info utili.

È ancora presto per tornare a volare, ma non lo è per prenotare un volo. Anche se ancora non sappiamo di preciso quando e come riprenderanno i viaggi in aereo per i passeggeri, le compagnie si stanno organizzando e hanno già lanciato le loro offerte per i prossimi mesi. Quando, si spera, il traffico aereo dovrebbe aver ripreso più o meno regolarmente.

Nei vari Paesi europei, tra cui l’Italia, si stanno allentando le restrizioni della quarantena. Riaprono le attività lavorative e commerciali, non più limitate solo a quelle essenziali. In alcuni Paesi stanno riaprendo anche le scuole e perfino i bar e i ristoranti. Un graduale ritorno alla normalità, anche soltanto in parte, sebbene l’emergenza non sia ancora finita e occorra grande prudenza.

Le compagnie aree hanno quasi l’intera flotta a terra. In questi mesi di lockdown hanno effettuato per lo più voli di servizio, nel trasporto merci, nel rimpatrio di cittadini o per situazioni di emergenza. Ad effettuare questi servizi sono per lo più le compagnie di linea, mentre le low cost sono in gran parte ferme e il loro futuro è incerto. Dopo mesi di stop, i voli low cost riprenderanno molto lentamente e con numerosi limitazioni, che hanno già fatto infuriare compagnie come Ryanair, annunciando che non applicheranno le regole di distanziamento per il riempimento di soli due terzi dei velivoli. Del resto il punto di forza dei voli low cost è il riempimento degli aerei alla massima capacità. Il rischio è che la compagnie si trovino costrette ad aumentare molto i prezzi, a quel punto però perderebbero molto clienti.

In attesa di quando e come si potrà volare, le compagnie aeree low cost lanciano le offerte sui propri voli in anticipo sulla prossima stagione. Di seguito segnaliamo quelle di Ryanair e EasyJet.

Voli low cost autunno 2020: offerte Ryanair e EasyJet

Oggi, lunedì 4 maggio, è iniziata in Italia la fase 2 dell’emergenza Cronavirus. Non una fine vera e propria del lockdown ma un allentamento delle misure restrittive. Molte persone torneranno al lavoro, si potrà fare visita ai parenti o congiunti, fidanzati compresi, si potrà andare al cimitero e fare attività motoria e sportiva anche lontano da casa. Tutti gli spostamenti però dovranno ancora essere giustificati con l’autocertificazione e a parte queste concessioni dovranno avvenire sempre per necessità.

Per i viaggi ci vorrà ancora tempo, sebbene località turistiche e tour operator si stiano organizzando per attrarre clienti. Come abbiamo già detto più volte, sarà soprattutto un turismo di prossimità, vicino a casa o comunque all’interno dell’Italia, anche perché le frontiere sono ancora chiuse e non si sa ancora quando riapriranno per poter viaggiare anche all’estero.

Prima o poi comunque si riprenderà a viaggiare in aereo, si spera se non la prossima estate almeno dall’autunno o già a settembre. Per non farsi trovare impreparate, le compagnie aeree low cost propongono già le offerte sui propri voli. Qui vi segnaliamo quelle di Ryanair e EasyJet.

Offerte da Ryanair

La compagnia aerea irlandese Ryanair ha lanciato nuove offerte sui suoi voli low cost per l’autunno 2020. Come si legge sul sito web della compagnia, le offerte sono valide per viaggiare dal 01/09/20 al 30/09/20. Si applicano termini e condizioni e tutte le tariffe sono soggette a disponibilità.

Ricordiamo che al costo dei biglietti in offerta va aggiunto quello del viaggio di ritorno e quello per il bagaglio a mano, che è a pagamento da novembre 2018.

Come sempre, la maggior parte dei voli low cost di Ryanair in Italia parte dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, il principale hub della compagnia nel nostro Paese. Ecco le offerte sui voli: un volo diretto a Vienna da 9,99 euro, uno per Bordeaux da 14,99 euro. Uno per Timisoara da 16,99 euro. Poi, doversi voli a 19,98 euro diretti a: Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Napoli e Parlermo. Voli da 19,99 euro per: Danzica Lussemburgo. Poi i voli da 21,99 euro diretti a: Bucarest (Otopeni), Budapest e Nis. Voli da 23,99 euro per: Parigi e Varsavia (Modlin). Voli da 25,99 euro per: Amburgo, Berlino (Schönefeld) e Bruxelles (Charleroi).

Da Milano Malpensa parte un volo a 19,98 euro diretto a Catania. Voli da 25,99 euro per: Bruxelles (Zaventem), Kaunas e Londra (Stansted). Un volo da 26,99 euro per Bucarest (Otopeni) e due a 39,99 euro per Berlino (Tegel) e Porto.

Dall’aeroporto di Roma Campino partono voli da 23,99 euro per Bucarest (Otopeni) e Varsavia (Modlin). Un volo a 25,99 euro per Sofia. Quindi i voli da 26,99 euro diretti a: Bratislava, Budapest e Salonicco. Voli da 27,99 euro per: Bruxelles (Charleroi), Palma de Maiorca, Santander. Poi i voli da 28,99 euro per: Bordeaux, Londra (Stansted), Madrid, Praga, Rabat e Valencia. Voli da 29,99 euro per Atene, Bruxelles (Charleroi), Corfù, Glasgow (Prestwick) e Lisbona.

Da Roma Fiumicino partono voli low cost Ryanair: a 18,69 euro per Bari e 19,99 euro per Vienna. Un volo a 24,19 euro per Brindisi e uno a 25,99 euro per Marsiglia. Uno a 26,39 euro per Comiso e uno a 26,99 euro per Malta. Due voli a 27,99 euro per Alicante e Ibiza. I voli a 28,99 euro diretti a Barcellona (El Prat), Bruxelles (Zaventem) e Malaga.

Offerte da EasyJet



Offerte di voli low cost per l’autunno erano state già proposte da EasyJet, ecco quelle aggiornate. Le tariffe indicate sono di sola andata. EasyJet non fa pagare il supplemento sul bagaglio a mano.

Partenze da Milano Linate: per Parigi Orly, da 23,99 euro, venerdì 4 settembre.



Partenze da Milano Malpensa:

Monaco di Baviera , d a 10,99 euro per lunedì 26 ottobre

, d Berlino Brandeburg , da 13,49 per lunedì 26 ottobre

, da 13,49 per lunedì 26 ottobre Berlino Tegel , da 13,49 per lunedì 26 ottobre

, da 13,49 per lunedì 26 ottobre Corfù , da 16,99 euro per mercoledì 23 settembre

, da 16,99 euro per mercoledì 23 settembre Copenaghen , da 16,99 euro per sabato 5 settembre

, da 16,99 euro per sabato 5 settembre Ibiza , da 16,99 euro per martedì 1 settembre

, da 16,99 euro per martedì 1 settembre Olbia , da 16,99 euro per domenica 27 settembre

, da 16,99 euro per domenica 27 settembre Praga , da 16,99 euro per mercoledì 2 settembre

, da 16,99 euro per mercoledì 2 settembre Berlino (Schönefeld) , da 16,99 per mercoledì 2 settembre

, da 16,99 per mercoledì 2 settembre Lanzarote (Canarie), da 19,49 per giovedì 26 novembre

(Canarie), da 19,49 per giovedì 26 novembre Madrid , da 19,49 per mercoledì 2 settembre

, da 19,49 per mercoledì 2 settembre Nantes , da 19,49 per venerdì 4 settembre

, da 19,49 per venerdì 4 settembre Stoccolma (Arlanda) , da 19,49 per giovedì 10 settembre

, da 19,49 per giovedì 10 settembre Santorini , da 19,49 per giovedì 8 ottobre

, da 19,49 per giovedì 8 ottobre Cipro (Larnaca) , da 20,49 per martedì 15 settembre

, da 20,49 per martedì 15 settembre Marrakech , da 21,49 euro per giovedì 10 settembre

, da 21,49 euro per giovedì 10 settembre Agadir , da 23,99 euro per sabato 5 settembre

, da 23,99 euro per sabato 5 settembre Lisbona , da 23,99 euro per lunedì 30 novembre

, da 23,99 euro per lunedì 30 novembre Aqaba , da 28,49 euro per domenica 1° novembre

, da 28,49 euro per domenica 1° novembre Marsa Alam , da 30,99 euro per martedì 1° dicembre

, da 30,99 euro per martedì 1° dicembre Tel Aviv, da 30,99 euro per domenica 8 novembre

Partenze da Roma Fiumicino:

Berlino Brandeburg , da 21,99 per martedì 10 novembre

, da 21,99 per martedì 10 novembre Berlino Tegel , da 23,49 euro per lunedì 26 ottobre

, da 23,49 euro per lunedì 26 ottobre Amsterdam , da 31,99 euro per domenica 22 novembre

, da 31,99 euro per domenica 22 novembre Basilea , da 31,99 euro per giovedì 1° ottobre

, da 31,99 euro per giovedì 1° ottobre Bristol , da 31,99 euro per lunedì 9 novembre

, da 31,99 euro per lunedì 9 novembre Londra Luton , da 31,99 euro per lunedì 7 dicembre

, da 31,99 euro per lunedì 7 dicembre Nantes , da 31,99 per domenica 8 novembre

, da 31,99 per domenica 8 novembre Tolosa , da 31,99 per domenica 8 novembre

, da 31,99 per domenica 8 novembre Manchester, da 52,49 euro per venerdì 2 ottobre

