Vieni Da Me: Caterina Balivo si commuove in diretta – VIDEO

Caterina Balivo si commuove in diretta aprendo Vieni Da Me dopo il blocco del programma, legato al lockdown Coronavirus: il video del monologo.

Torna in televisione con Vieni da me la conduttrice Rai, Caterina Balivo. Dopo la sosta forzata legata al lockdown, la nota conduttrice è rientrata oggi in studio.

Leggi anche –> Vaccino Coronavirus | azienda italiana annuncia | “Il nostro prototipo funziona”

Carlo Conti il suo primo ospite, ma a toccare il cuore degli spettatori è stato un discorso molto emozionante che la conduttrice ha tenuto all’inizio della puntata.

Leggi anche –>Vaccino | Trump | “Possiamo farcela entro fine 2020”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il monologo di Caterina Balivo apre Vieni da me

Ha esordito Caterina Balivo: “Ho imparato a guardare la sofferenza in faccia, senza mai voltarmi. Ho imparato a fotografare i tramonti con i miei bambini, poi rivedere le foto e vedere che erano sempre uguali. Ho imparato a non rincorrere il tempo. Sapete, noi corriamo e vogliamo incastrare tutto al posto giusto, che poi per noi è il posto giusto. Ma sarà il posto giusto?”.

Nel suo monologo, la conduttrice Rai è stata costretta a fermarsi, visibilmente emozionata. “Poi ho pensato un’altra cosa” – ha quindi proseguito – “C’è una cosa che ora io con voi e solo grazie a voi, vorrei imparare a fare. In momenti difficili come questi, regalare un sorriso o raccontare una storia, anche divertirci assieme, è una delle parti più nobili del nostro lavoro”.