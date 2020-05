Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 4 maggio, con una nuova puntata di Report: ecco le anticipazioni di oggi in onda su Raitre

Appuntamento a questa sera, lunedì 4 maggio, con una nuova puntata di Report in onda su Raitre in prima serata. Ci sarà il reportage di Bernardo Iovene che si proietta in provincia. In Sicilia ci sono i Liberi Consorzi Comunali commissariati dal 2012, mentre in Friuli Venezia Giulia sono stati istituite 18 Unioni Territoriali Intercomunali, poi tolte dalla giunta leghista per istituire gli EDR, Enti di decentramento regionale. In Sardegna le province erano quattro, poi diventarono otto: con il referendum sono tornate ad essere quattro, ma ora sono cinque, più un’area omogenea. C’è tanta confusione nelle regioni ordinarie: l’ente è stato abbandonato a se stesso con 130 mila chilometri di strade e la manutenzione di 7000 scuole.

Stasera in tv – Report, le anticipazioni del 4 maggio

Ci sarà così un lungo viaggio verso tutte le regioni e province, con il dossier “Province terra di nessuno”, elaborato da Openpolis in collaborazione con Report. Una raccolta con le denunce di sindaci e degli amministratori che vorrebbero il ritorno alla vecchia provincia con le elezioni dirette degli organi politici. Poi ci saranno tanti altri servizi, come Emergenza bombole di ossigeno di Emanuele Bellano (collaborazione di Greta Orsi), I soliti ignoti 2 di Manuele Bonaccorsi (collaborazione di Giusi Arena), Epidemie, come procede la ricerca? di Anne Poiret e Raphaël Hitier e, infine, Và dove ti porta il gps di Lucina Paternesi.