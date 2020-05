Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 4 maggio, con una nuova puntata de “Il commissario Montalbano”: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 4 maggio, con una nuova puntata de “Il Commissario Montalbano” intitolata “Le ali della Sfinge“. Il Commissario non sta vivendo un ottimo periodo visto che deve risolvere un complicato caso e, nel frattempo, ha diversi litigi con la sua fidanzata Livia. Tanti problemi tra i due anche per la distanza. Ma una mattina Montalbano riceve una chiamata visto che in spiaggia viene rinvenuto un cadavere di una ragazza nuda con il volto devastato da un proiettile. La ragazza ha una farfalla tatuata sulla spalla destra che potrebbe portare all’identificazione della stessa.

Stasera in tv, Il commissario Montalbano – Le ali della Sfinge

All’inizio non è così preso dalla vicenda, ma inizia ad esser sempre più coinvolto. La vicenda si fa sempre più complicata visto che riguarda il traffico di donne dell’Est Europa: tutte queste ragazze hanno un tatuaggio sulla spalla che trovano lavoro all’associazione cattolica “La buona volontà”. Ma sono state poi costrette a prostituirsi. Sarà un finale di puntata da non perdere con numerosi retroscena: appuntamento a questa sera con “Il Commissario Montalbano”.