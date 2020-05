Stasera in tv – Emigratis, le anticipazioni del 4 maggio

Da non perdere l’appuntamento di questa sera con una nuova puntata di Emigratis, replica della prima puntata della terza stagione: anticipazioni su Italia Uno

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 4 maggio, con la replica della terza stagione di Emigratis con Pio e Amedeo protagonisti in onda su Italia Uno in prima serata. Ai microfoni di Radio 105 hanno svelato di sentirsi in imbarazzo a rivedersi: “Siamo diventati papà. Già stasera sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori fino a poco tempo fa…”

Stasera in tv – Emigratis, le anticipazioni

Così Pio e Amedeo hanno svelato a Radio 105 le loro intenzioni per il futuro: “Purtroppo Emigratis l’abbiamo messo nel cassetto. Quando falliremo, come tutti quelli che falliscono, andremo a fare un’edizione di Emigratis da maturissimi”. Infine, hanno concluso: “Eravamo pronti per partire su Canale 5 con un programma in studio, avevamo fatto l’upgrade, ma purtroppo è arrivata tutta questa cosa e ci siamo fermati. Il programma è solo rimandato…”. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 4 maggio 2020, con la replica della terza stagione con Pio e Amedeo pronti ad allietare la serata su ItaliaUno.