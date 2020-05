Appuntamento da non perdere con una nuova puntata di “Una Vita” in onda su Canale5: ecco tutte le anticipazioni del 4 maggio

Torna l’appuntamento con una nuova puntata di “Una Vita” in onda su Canale 5. Vediamo come la madre di Leonor, Rosina, si veste da signora elegante per uscire. Viene spaventata da due uomini che la cercano: si tratta di malfattori che sulle tracce sue e di Liberto. Per non dare nell’occhio così si travestono da domestici fingendo di essere al servizio della loro “padrona”, Casilda. Dopo un po’ di tempo, Rosina vuole mollare. Dopo ben dieci anni Telmo Martinez torna ad Acacias con l’ex sacerdote che rivede Lucia, la sua ex fidanzata: proprio per lei avrebbe rinunciato alla tunica.

LEGGI ANCHE >>> Megan Montaner, è una vita meravigliosa dopo ‘Il Segreto’ – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Oggi in tv – Una Vita, le anticipazioni oggi 4 maggio

Successivamente si vedrà come Felipe sia disperato visto che è rimasto vedovo di Clelia: la donna era caduta dal balcone durante una discussione che riguarda Ramon Palacios, che si è sempre dichiarato innocente. Infine, Antonito prende le difese del padre, dando il via ad una discussione fisica con Felipe, che viene interrotta da Lolita. Lo stesso Felipe chiede a Felicia e Susana di isolare Ramon. Appuntamento da non perdere con una nuova puntata di “Una Vita” in onda su Canale 5.