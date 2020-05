Mara Venier, l’incontro col nipotino dopo mesi è da brividi – VIDEO

Anche per la conduttrice Mara Venier inizia la Fase 2 a seguito dell’epidemia da Coronavirus. Finalmente la donna può rivedere il nipote Claudio.

Per la conduttrice Mara Venier, come per il resto degli italiani, è iniziata la Fase 2, dopo mesi di lockdown lontani da tutti ad eccezione del marito Nicola Carraro e degli studi Rai dove registra Domenica In. La donna può rivedere finalmente l’amato nipote Claudietto, primogenito del figlio Paolo.

La lontananza dal nipote a causa dell’emergenza Coronavirus è stata una gran sofferenza per Mara Venier che, come ha raccontato già più volte, non ha vissuto sempre bene il periodo di quarantena. “Il mio rapporto con mio figlio non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia”, così ha confessato la conduttrice, che ha anche un altro nipote, Giulio. Il ragazzo di 18 anni è il figlio della primogenita Elisabetta Ferracini.

Visualizza questo post su Instagram Io volo…..dopo due mesi …❤️❤️ #Iaio#claudietto Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 4 Mag 2020 alle ore 5:17 PDT

Mara Venier, la Fase 2 e la dieta

Mara Venier ha deciso di inaugurare la Fase 2 iniziando a seguire una dieta alimentare. Durante la quarantena, come tutti, la conduttrice di Domenica In ha trascorso molto tempo in cucina ma, adesso, vuole tornare in forma. “Ho un terrazzo, cammino lì ma poco, non faccio altro che cucinare e mangiare. Ho preso 8 chili, non faccio altro che cucinare, rispetto regole e misure, ed è giusto così”, così ha raccontato.

