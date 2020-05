Il Commissario Montalbano: che fine ha fatto Ingrid – VIDEO

Che fine ha fatto l’attrice svedese Isabell Sollman, nota al pubblico italiano per aver interpretato il personaggio di Ingrid nel Commissario Montalbano.

L’attrice svedese Isabell Sollman è nota al pubblico italiano per aver interpretato il personaggio di Ingrid Sjöström nella serie televisiva Il commissario Montalbano. Nella serie televisiva, interpreta una donna che mette in crisi il commissario, ma finisce per diventarne la migliore amica.

Diversi gli episodi in cui appare, l’ultimo nel 2017, quindi dell’attrice classe 1972 si perdono le tracce. L’attrice svedese ha esordito nel 2000 nell’episodio La forma dell’acqua. Ha poi partecipato complessivamente a nove episodi.

Il mistero della scomparsa di Ingrid nel Commissario Montalbano

Isabell Sollman ha praticamente fatto perdere le sue tracce, sebbene in Svezia, suo paese di origine, sia ancora molto amata e seguita. Vero nome Cecilia Isabell Andreasson, l’attrice abita a Stoccolma ed è molto attiva dal punto di vista teatrale. La sua ultima apparizione in una fiction risale invece ormai a qualche anno fa. Al Commissario Montalbano ci arrivò per caso, grazie a un provino.

Un percorso identico a quello di molte altre attrici, dunque il suo. Ha infatti prestato il suo volto di attrice teatrale alla fiction. Ma c’è anche un piccolo mistero, con tanto di coda polemica. L’episodio La rete di protezione, diretto da Luca Zingaretti, dopo la morte di Alberto Sironi ha fatto arrabbiare molti dei fan del commissario più famoso della fiction italiana. Infatti, rispetto al romanzo di Camilleri, sono scomparsi la figura di Pasquano, interpretato dall’indimenticato Marcello Perracchio, morto nel 2017, e proprio Ingrid, l’amica svedese di Montalbano.