Giacomo Poretti, l’annuncio dell’attore: “Ho avuto il Coronavirus” – VIDEO

L’annuncio dell’attore Giacomo Poretti, del celebre trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo: “Ho avuto il Coronavirus, adesso devo ripartire”.

Il celebre attore Giacomo Poretti ha avuto il Coronavirus a inizio marzo insieme alla moglie, Daniela Cristofori, e fortunatamente ne sono guariti entrambi: lo ha rivelato egli stesso nel corso di un’intervista a Mario Calabresi.

Adesso l’attore è pronto a ripartire con un nuovo progetto: “Torneremo in teatro e ripartiremo con il mio ultimo spettacolo ‘Chiedimi se sono di turno‘ dedicata agli undici anni in cui ho lavorato come infermiere. Ma con un nuovo prologo dedicato a questa vicenda: perché io so che cosa possono avere passato”.

Anche l’attore è consapevole che il blocco degli spettacoli teatrali potrebbe durare a lungo, ma comunque non si dà per vinto e anticipa: “Non so quando potremo ripartire, ma mi piacerebbe farlo continuando la mia tournée negli ospedali. Sarà un modo per stare vicino a tante donne e tanti uomini che hanno vissuto settimane intere in trincea, ad affrontare un nemico sconosciuto e a doversi occupare di persone malate che, oltre a questo, sono rimaste separate dai loro affetti”.