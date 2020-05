Festeggiano la fase 2 ballando sulle note di Sweet Dreams – VIDEO

Milano, decine in strada nonostante l’emergenza Coronavirus: festeggiano l’arrivo della fase 2 ballando sulle note di Sweet Dreams.

Definirlo un atteggiamento imprudente è poco: decine di persone ballano in strada al ritmo del brano Sweet Dreams degli Eurythmics. Accade per le strade di Milano, precisamente in via Nino Bixio, con il traffico che viene praticamente bloccato.

Tra coloro che partecipano a questo flashmob, che a giudicare dalla quantità di persone per strada probabilmente non era nemmeno improvvisato, anche un tassista che scende dal suo mezzo e ride divertito.

Reazioni al video dei festeggiamenti della Fase 2 con Sweet Dreams

Il video viene pubblicato prima su alcune pagine Facebook e poi rilanciato dalla pagina Instagram dello storico programma satirico ‘Striscia la notizia’. “Ma non si era detto che sarebbe andato tutto bene, che saremmo cambiati? Erano solo belle parole”, è uno dei primi commenti al video.

Qualcun altro commenta: “Menomale che viviamo in una nazione di pecore ballerine, una nazione di dj mancati e di ballerini ignoranti. Io sono contro le leggi restrittive, ma quasi quasi guardando il comportamento ignorante di questi individui mi tocca ricredermi. Gli italiani si meritano di essere privi della loro libertà a tempo indeterminato. Una nazione di schiavi e di servi ignoranti si merita la peggiore di tutte le dittature”.