Nella Fase 2 parrucchieri e simili potrebbero riaprire prima i battenti a seconda delle situazioni e delle regioni di riferimento. Ma servirà sicurezza massima.

Nella Fase 2 parrucchieri, centri estetici e simili dovrebbero riprendere la loro attività a cominciare dal 1° giugno prossimo (il 2 in realtà, essendo il primo giorno del mese venturo un lunedì.

Giornata tradizionalmente festiva per gli acconciatori e gli hair styilist, n.d.r.). Ma in alcune regioni potrebbe esserci una delibera tale da fare si che anche i lavoratori di questa categoria possano ricominciare a lavorare prima. Tutto dipenderà dal tasso del contagio che si registrerà nei prossimi giorni. In particolare il Lazio pare essere la regione più predisposta far riaprire prima nella Fase 2 parrucchieri e simili. Ci sono comunque delle necessarie norme da dovere rispettare. Il giorno designato dovrebbe essere il prossimo 18 maggio, data che seguirà di 14 giorni quella del 4 maggio che ha dato avvio alla Fase 2. E che coincide anche con il decorso del virus.

Fase 2 parrucchieri, le regole da seguire

Il vicegovernatore Daniele Leodori, in conferenza stampa, ha parlato dell’argomento facendo riferimento al basso indice di contagio del Lazio. “Non penso sia necessario attendere un altro mese così come indicato dal Governo”. Questo il decalogo al quale occorrerà strettamente attenersi per potere avere il permesso di esercitare di nuovo. Non soddisfare anche uno solo dei punti seguenti significherebbe immediata nuova chiusura.

Misurazione della temperatura all’inizio del turno per gli operatori

Mascherina obbligatoria per clienti e operatori

Guanti cambiati per ogni cliente

Occhiali e visiera per trattamenti sotto il metro di distanza

Cambio divisa ogni turno

Igienizzazione frequente di servizi e postazioni per ogni nuovo cliente

Materiali monouso, soprattutto nei centri estetici

Attività solo su appuntamento, via telefono o mail

Un cliente per volta in area reception

