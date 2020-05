Prendere di nuovo i mezzi pubblici contribuirà quasi certamente a far segnare un aumento di casi di positività nella Fase 2. Lo pensa la dottoressa Gismondo.

La dottoressa Maria Rita Gismondo, che dirige il reparto di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, si dice preoccupata dalla Fase 2 per certi suoi aspetti.

In una intervista rilasciata all’Adnkronos la dottoressa esprime dubbi in particolar modo riguardo il trasporto pubblico. Cosa che potrebbe verosimilmente portare ad un aumento dei contagi. “Anche se intervenendo in maniera tempestiva non dovremmo ritornare al punto zero vissuto due mesi fa. Ma nonostante tutte le misure di cautela adottate sarà difficile riuscire a contenere tutte le situazioni critiche”. Per la dottressa Gismondo anzitutto sarà impossibile mantenere il distanziamento sociale su tram, autobus, treni e simili. “C’è sicuramente più consapevolezza sulla necessità di dover rispettare queste norme. Siamo tutti più responsabili. Ma poi intercorrono altri fattori, come la necessità di non dovere fare tardi al lavoro o il timore di perdere un treno o un bus”.

Fase 2, i mezzi pubblici saranno un punto debole nelle grandi città

E questa preoccupazione può far passare in secondo piano quel che conta veramente, cioè evitare gli assembramenti. Questo è un rischio che può verificarsi specialmente nelle grandi città, secondo la dottoressa. Che è molto in apprensione soprattutto per la Lombardia. “Qui il livello di contagio non è ancora del tutto contenuto. Siamo più esperti ora riguardo la situazione, abbiamo appreso molto sul virus e disponiamo delle giuste informazioni per comportarci in maniera corretta. Qualora dovessero verificarsi situazioni di complicazione, servirà agire con tempestività. In particolar modo con tamponi ed isolamenti mirati. Occorrerà prestare grande attenzione su eventuali nuovi casi di positività e sui sintomi. Intercettandoli subito, dovremmo riuscire ad impedire il sorgere di nuovi focolai”.

