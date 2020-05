Roberto Valbuzzi è un celebre cuoco italiano, ora giudice chef del programma “Cortesie per gli ospiti”. Approfondiamo insieme la sua storia.

Roberto Valbuzzi è nato a Varese nel 1989. Sempre definitosi figlio d’arte, Roberto deve la sua grande passione per la cucina ai suoi nonni, gestori di una fattoria a Mornago, nel varesino. È proprio in quel contesto così tradizionale che Roberto scopre i veri sapori della terra e il rispetto per i prodotti e la materia prima. Saranno questi spunti ad accendere il suo interesse per la gastronomia, che da lì a poco diverrà il suo mestiere. Diplomatosi alla scuola alberghiera, Roberto decide sin da subito di evolvere la sua cucina e di avvicinarsi sempre di più alla sua idea di chef. Lo chef inizia così a gestire il ristorante Crotto Valtellina a Malnate. Notato da Gambero Rosso Channel, Roberto verrà chiamato a a dirigere Una cucina per due e Il bello del Gruyére. Da questo momento in poi il cuoco varesino riuscirà ad attirare sempre più le attenzioni del piccolo schermo, diventando un volto noto e rispettato.

Roberto Valbuzzi, Cortesie per gli ospiti e la vita privata

Nel 2018 Roberto viene contattato per prendere parte ad un nuovo format televisivo. Il suo ruolo sarà quello di giudice chef. Spalleggiato da Csaba dalla Zorza e Diego Thomas, lo chef Valbuzzi inizia così la sua avventura nel programma che lo renderà noto in tutto lo stivale: Cortesie per gli ospiti.

La vita privata

Roberto è sposato dal 2018 con Eleonora Laurito. Roberto è da pochi giorni padre della sua primogenita: Alisea.