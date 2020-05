Diego Thomas è un architetto italiano, noto giudice del programma “Cortesie per gli ospiti”. Scopriamo tutte le curiosità sulla sua vita.

Diego Thomas è nato nel 1983 a Roma. Fin dalla prima adolescenza, Diego dimostra una predisposizione innata per l’architettura e l’interior design. È quindi inevitabile la scelta degli studi universitari, che ricadranno sulla facoltà di architettura de La Sapienza. Il giovane romano concluderà gli studi al Politecnico di Milano, dove terrà una specialistica in interior design. Iscritto all’ordine degli architetti nel 2011, Thomas inizia la ricerca di uno studio che possa far crescere il suo talento. Tra i primi grandi progetti di Thomas troviamo un complesso polifunzionale a San Pietroburgo (Laktha Center) e una villa a Jeddah per dei reali sauditi.

Diego Thomas, Cortesie per gli ospiti e vita privata

Nel 2018 Diego viene contattato per prendere parte ad un nuovo format televisivo dove dovrà indossare la toga da giudice. In Cortesie degli ospiti Thomas dovrà infatti giudicare le case di due sfidanti per ogni episodio, affiancato dai colleghi Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.

La vita privata

Di indole particolarmente riservata, Diego non ha mai fatto voce di una possibile compagna di vita. Più volte ha dichiarato di essere felicemente single e che gli bastasse la compagnia del suo fedele bassotto Paco.