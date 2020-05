“Cortesie per gli ospiti”, chi è Csaba dalla Zorza: età, foto, vita e carriera

Csaba dalla Zorza è una scrittrice italiana, divenuta nota come giudice del programma “Cortesie per gli ospiti”. Scopriamo insieme la sua storia.

Csaba dalla Zorza è nata nel 1970 a Milano. Il suo nome, molto caratteristico, nasce da una passione sfrenata del padre per il ciclista ungherese Csaba Szekeret. Crescita in una famiglia di agricoltori, Csaba ha l’opportunità di crescere in un nucleo molto legato e di scoprire con l’adolescenza la grande passione per la cucina e la scrittura. La giovane milanese, raggiunta la maggiore età, decide di viaggiare il mondo e di studiare per diventare scrittrice prima e, successivamente, di specializzarsi nella critica culinaria. Diplomatasi all’Acadèmie Culinaire le Cordon Bleu di Parigi, Csaba è pronta per il mondo del lavoro.

Csaba dalla Zorza, il successo televisivo e Cortesie per gli ospiti

Csaba inizia così a lavorare nel mondo dei rotocalchi, dedicandosi alla sezione gastronomica e definendo il suo ruolo di food influencer e chef. Iniziano le collaborazioni con grandi testate come Mondadori che porteranno la giovane milanese ad essere notata anche per il piccolo schermo. Nel 2008 arriva in televisione il programma In cucina con Csaba, che nel 2010 si evolverà ne Il mondo di Csaba. Successivamente riuscirà a ritagliarsi un suo spazio anche su Real Time, con i programmi Merry Christmas con Csaba e Summer Cooking con Csaba. Nel 2018 viene contatta per prendere parte ad un nuovo format televisivo come giudice, cioè Cortesie per gli ospiti. La food influencer entra così nel trio di giudici, insieme a Diego Thomas e Roberto Valbuzzi.

La vita privata

Csaba si è sposata nel 2009 con un chirurgo conterraneo, Lorenzo Russo. La coppia ha avuto due figli: Edoardo e Ludovica.